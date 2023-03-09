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Генсек ООН призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий

Генсек ООН призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия законопроекта об иноагентах, и призывает все стороны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности.
Другие страны
9 марта 2023 г. 07:38
Генсек ООН призвал все стороны в Грузии избегать ведущих к эскалации действий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия законопроекта об иноагентах, и призывает все стороны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех участвующих избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, - отметил Хак. - Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества и вновь обращает внимание на право людей на мирный протест".

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