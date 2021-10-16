Генсек ООН призвал все стороны в ЦАР поддержать прекращение огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в ЦАР присоединиться к соблюдению режима прекращения огня, объявленному ранее президентом страны Фостеном Арканжем Туадера.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в ЦАР присоединиться к соблюдению режима прекращения огня, объявленному ранее президентом страны Фостеном Арканжем Туадера.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает все другие стороны к немедленному соблюдению этого режима прекращения огня", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш также призвал возобновить реализацию политического соглашения о мире и примирении от 2019 года.

"Генеральный секретарь призывает все стороны к конструктивному взаимодействию в рамках инклюзивного политического диалога", - добавил официальной представитель.

Ранее Туадера объявил об окончании военных операций и всех вооруженных действий на всей территории страны, начиная с полуночи 15 октября.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.