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Генсек ООН призвал военных мятежников в Нигере освободить президента страны

Генсек ООН призвал военных мятежников в Нигере освободить президента страны Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума.
Другие страны
27 июля 2023 г. 09:04
Генсек ООН призвал военных мятежников в Нигере освободить президента страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении офиса главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

Помимо этого, Гутерриш призвал "немедленно прекратить все действия, подрывающие демократические принципы в Нигере", а также воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.

Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики.

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Версия на английском языке UN Secretary-General urges military rebels in Niger to release president

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