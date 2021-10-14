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Генсек ООН призвал участников столкновений в Бейруте воздержаться от насилия

Генсек ООН призвал участников столкновений в Бейруте воздержаться от насилия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает стороны столкновений в Бейруте прекратить насилие.
Другие страны
14 октября 2021 г. 21:26
Генсек ООН призвал участников столкновений в Бейруте воздержаться от насилия
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает стороны столкновений в Бейруте прекратить насилие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель генсека Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен вспышкой насилия сегодня в Бейруте. Он призывает все заинтересованные стороны немедленно прекратить насилие и воздержаться от провокационных действий и возбуждающей вражду риторики", - сказал Дюжаррик.

Представитель генерального секретаря ООН также добавил, что Гутерриш выступает за полное и объективное расследование взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года.

В четверг шиитские партии организовали у здания суда в Бейруте митинг с требованием отставки судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. Движение "Хезболлах" и его союзники обвинили Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования" и пригрозили выходом из недавно созданного правительства, если судья не будет смещен со своего поста. Неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям, обеспечивавшим их безопасность. Погибли шесть человек, свыше 60 пострадали. По словам медиков, у всех жертв - ранения в голову и грудь.

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