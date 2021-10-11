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Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин

Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встревожен невыполнением "Талибаном" обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и девочек, призывает движение исполнять обещания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
11 октября 2021 г. 20:50

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встревожен невыполнением "Талибаном" обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и девочек, призывает движение исполнять обещания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Невыполненные обещания приводят к разбитым мечтам женщин и девочек Афганистана", - сказал Гутерреш журналистам.

По его словам, с 2001 года в школы Афганистана всего поступили 3 млн девочек, а средняя продолжительность обучения в учебных заведениях увеличилась с шести лет до 10. Как указал генсек, женщины и девочки должны быть в центре внимания - их способность учиться, работать, владеть активами "будет определять прогресс".

"80% экономики Афганистана является неофициальной, с преобладающей ролью женщин. Без них афганская экономика и общество не восстановятся. Я настоятельно призываю талибов сдержать слово, данное женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.

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