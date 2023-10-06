Генсек ООН призвал страны не проводить ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает ядерные державы следовать мораторию на проведение ядерных испытаний.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает ядерные державы следовать мораторию на проведение ядерных испытаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель генсека Фархан Хак, комментируя возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Генеральный секретарь неизменно говорит о важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.

Хак напомнил, что Гутерриш "настоятельно призывает" все страны, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сделать это "без каких-либо оговорок". По его словам, это особенно касается государств, чья ратификация требуется, чтобы договор вступил в силу.