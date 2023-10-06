Генсек ООН призвал страны не проводить ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает ядерные державы следовать мораторию на проведение ядерных испытаний.
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"Генеральный секретарь неизменно говорит о важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.
Хак напомнил, что Гутерриш "настоятельно призывает" все страны, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сделать это "без каких-либо оговорок". По его словам, это особенно касается государств, чья ратификация требуется, чтобы договор вступил в силу.