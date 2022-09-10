О нас

Генсек ООН призвал страны мира оказать помощь Пакистану

Генсек ООН призвал страны мира оказать помощь Пакистану Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд и подчеркнул необходимость оказания помощи исламской республике со стороны других стран.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 19:26
Генсек ООН призвал страны мира оказать помощь Пакистану
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд и подчеркнул необходимость оказания помощи исламской республике со стороны других стран.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV.

"То, что ООН делает для Пакистана, является каплей в море на фоне того, что необходимо сделать. Мы прекрасно осознаем наши ограниченные возможности и ресурсы. Однако вы можете быть абсолютно уверены: мы полностью солидарны с пакистанским народом", - сказал генсек.

Гутерриш подчеркнул, что приложит усилия для повышения осведомленности остальных стран о происходящей в Пакистане катастрофе и призовет международное сообщество оказать Исламабаду немедленную помощь.

"Это вопрос не щедрости, а справедливости," - отметил генсек ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi dünya ölkələrini Pakistana köməyə çağırıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi