Генсек ООН призвал страны мира оказать помощь Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд и подчеркнул необходимость оказания помощи исламской республике со стороны других стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд и подчеркнул необходимость оказания помощи исламской республике со стороны других стран.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV.

"То, что ООН делает для Пакистана, является каплей в море на фоне того, что необходимо сделать. Мы прекрасно осознаем наши ограниченные возможности и ресурсы. Однако вы можете быть абсолютно уверены: мы полностью солидарны с пакистанским народом", - сказал генсек.

Гутерриш подчеркнул, что приложит усилия для повышения осведомленности остальных стран о происходящей в Пакистане катастрофе и призовет международное сообщество оказать Исламабаду немедленную помощь.

"Это вопрос не щедрости, а справедливости," - отметил генсек ООН.