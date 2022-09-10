Генсек ООН призвал страны мира оказать помощь Пакистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд и подчеркнул необходимость оказания помощи исламской республике со стороны других стран.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV.
"То, что ООН делает для Пакистана, является каплей в море на фоне того, что необходимо сделать. Мы прекрасно осознаем наши ограниченные возможности и ресурсы. Однако вы можете быть абсолютно уверены: мы полностью солидарны с пакистанским народом", - сказал генсек.
Гутерриш подчеркнул, что приложит усилия для повышения осведомленности остальных стран о происходящей в Пакистане катастрофе и призовет международное сообщество оказать Исламабаду немедленную помощь.
"Это вопрос не щедрости, а справедливости," - отметил генсек ООН.