Генсек ООН призвал страны соблюдать устав организации

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал государства тщательнее соблюдать положения устава организации.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, выступая на заседании СБ ООН, посвященном проблеме соблюдения устава организации, он отметил, что "геополитическая напряженность достигла опасного уровня, совсем недавно - в Персидском заливе".

По его словам, напряженность заключается не только в традиционных военных угрозах, но также в вызовах в экономике и киберпространстве."Конфликты в которых никто не побеждает, продолжаются от Ливии и Сирии до Афганистана и Сахеля", - отметил Гутерреш.По его словам, в нынешнее время глобальных разногласий и беспорядков устав остается основой международного сотрудничества во имя общего блага. "В эпоху распространения ненависти и безнаказанности устав напоминает нам о том, что верховенство закона и человеческое достоинство превыше всего. И во времена быстрых преобразований и технологических изменений ценности и цели устава сохраняются", - отметил генсек.