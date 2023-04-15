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Генсек ООН призвал стороны конфликта в Судане к немедленному прекращению огня

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Судане к немедленному прекращению огня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны боестолкновений в Судане к прекращению огня и началу диалога по урегулированию конфликта.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 20:14
Генсек ООН призвал стороны конфликта в Судане к немедленному прекращению огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны боестолкновений в Судане к прекращению огня и началу диалога по урегулированию конфликта.

Как передает Report, заявление было распространено официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь призывает лидеров Вооруженных сил Судана и сил быстрого реагирования немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог по урегулированию нынешнего кризиса. Любая дальнейшая эскалации боевых действий будет иметь разрушительное влияние на гражданское население и ухудшит и без того тяжелую ситуацию в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава всемирной организации "резко осуждает" боестолкновения между ВС Судана и силами быстрого реагирования.

Гутерриш также призвал страны ООН в регионе поддержать усилия по установлению порядка и переходу власти в стране к гражданскому правительству.

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