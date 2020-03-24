Генсек ООН призвал создать механизм реагирования для борьбы с COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает лидеров G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его письме, адресованном участникам "двадцатки".

"Я призываю лидеров G20 создать механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения, для совместного сдерживания (вируса - ред). Такой механизм усилит глобальные ответные меры и предоставит странам больше возможностей для остановки распространения вируса", - сказано в письме.

По мнению Гутерреша, это также поможет расширить научное сотрудничество между государствами в деле поиска вакцины и способов терапевтического лечения.