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Генсек ООН призвал Россию и Украину воздержаться от опасной риторики

Генсек ООН призвал Россию и Украину воздержаться от опасной риторики Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с главами МИД России и Украины.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 23:50
Генсек ООН призвал Россию и Украину воздержаться от опасной риторики

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с главами МИД России и Украины.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек призвал стороны воздержаться от угрожающей риторики и найти дипломатические решения.

Дюжаррик добавил, что надеется на положительные результаты в решении вопроса, а ООН продолжает поддерживать дипломатические усилия по решению вопроса. «Наша позиция в отношении территориальной целостности Украины остается неизменной. Все наши решения по текущей ситуации будут приниматься принимая во внимание соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи», - сказал он.

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