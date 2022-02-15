Генсек ООН призвал Россию и Украину воздержаться от опасной риторики

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с главами МИД России и Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с главами МИД России и Украины.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек призвал стороны воздержаться от угрожающей риторики и найти дипломатические решения.

Дюжаррик добавил, что надеется на положительные результаты в решении вопроса, а ООН продолжает поддерживать дипломатические усилия по решению вопроса. «Наша позиция в отношении территориальной целостности Украины остается неизменной. Все наши решения по текущей ситуации будут приниматься принимая во внимание соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи», - сказал он.