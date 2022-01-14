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Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации

Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию, США и НАТО избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации.
Другие страны
14 января 2022 г. 22:43
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию, США и НАТО избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", - сказал Хак.

Генсекретарь ООН подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС, что считает критически важным диалог России с США и НАТО. По его словам, мировое сообщество обеспокоено "нынешней эскалацией напряженности". Гутерриш отметил, что обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира".

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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