Генсек ООН призвал решать кризис вокруг Каталонии в рамках конституции Испании

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти Испании и правительство Каталонии искать решение вопроса о статусе региона в рамках конституции страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Мы стараемся следить за развитием событий. На данный момент генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны искать решение в рамках конституции Испании и через существующие политические и правовые каналы", - сказал он.