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    Генсек ООН призвал решать кризис вокруг Каталонии в рамках конституции Испании

    Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти Испании и правительство Каталонии искать решение вопроса о статусе региона в рамках конституции страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

    "Мы стараемся следить за развитием событий. На данный момент генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны искать решение в рамках конституции Испании и через существующие политические и правовые каналы", - сказал он.

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