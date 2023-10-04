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Генсек ООН призвал реформировать глобальные институты

Генсек ООН призвал реформировать глобальные институты Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести реформу глобальных институтов.
Другие страны
4 октября 2023 г. 23:09
Генсек ООН призвал реформировать глобальные институты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести реформу глобальных институтов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на стоящие перед нами чрезвычайно серьезные вызовы, я испытывал воодушевление во время недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Все без исключения лидеры говорили о важности многосторонних решений. Но в то же время один лидер за другим говорили мне, что наши нынешние многосторонние институты не справляются со своей задачей, и призывали провести реформы", - сказал он, представляя Генеральной Ассамблее доклад по теме "Наша общая повестка".

По словам Гутерриша, резкая критика звучала в связи с "несоответствием институтов глобального управления экономическим и политическим реалиям". "Выражалась глубокая обеспокоенность состоянием планеты и климата, которые мы оставим после себя молодежи и будущим поколениям. И вновь раздавались призывы к разработке новых принципов и ограничений в сфере новых технологий", - добавил генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что мир и международное сообщество сильно изменились за последние несколько лет и что ООН "предпринимает важные шаги, чтобы преобразовать методы своей работы".

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