Генсек ООН призвал к проведению надлежащего переходного периода в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что демократические устремления суданского народа должны быть реализованы через надлежащий и всеобъемлющий переходный процесс.

Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Судане и призывает стороны к соблюдению спокойствия и сдержанности. Гутерриш также вновь заявил о "готовности ООН поддержать усилия суданского народа на их пути продвижения вперед".

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.