О нас

Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта Действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.
Другие страны
8 марта 2023 г. 20:10
Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

Действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.

По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна. "Экспорт украинского, а также российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты", - подчеркнул генсек ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Quterreş taxıl müqaviləsini martın 18-dən sonra uzatmağa çağırıb

Самое важное

Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi