Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку после 18 марта

Действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

Действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.

По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна. "Экспорт украинского, а также российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты", - подчеркнул генсек ООН.