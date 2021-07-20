О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту в Ираке

Генсек ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту в Ираке Ответственные за теракт в Багдаде должны быть как можно скорее привлечены к ответственности.
Другие страны
20 июля 2021 г. 08:27
Генсек ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту в Ираке
Антониу Гутерриш

Ответственные за теракт в Багдаде должны быть как можно скорее привлечены к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша распространил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"Эта смертоносная атака перед праздником Ид аль-Адха - напоминание всем нам о том, что бич терроризма не знает границ. Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейшего привлечения преступников к ответственности", - говорится в сообщении. Глава всемирной организации также резко осудил теракт, принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В понедельник на рынке в Багдаде прогремел взрыв. По последним данным, жертвами одного из крупнейших за последнее время терактов в иракской столице стали 30 человек, еще около 60 получили ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi