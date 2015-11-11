Генсек ООН призвал преодолеть разногласия по Сирии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал во вторник страны, участвующие в переговорах по Сирии в Вене, преодолеть разногласия и "положить конец кошмару" с которым столкнулся народ ближневосточной страны. С таким заявлением он выступил на форуме арабских и латиноамериканских государств в Эр-Рияде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Административный глава ООН отметил, что члены международного сообщества с новыми силами взялись за поиск политического решения конфликта. "То, что Иран и Садовская Аравия сидели за одним столом на переговорах в Вене - это явный шаг в правильном направлении. Мы должны срочно работать над преодолением разногласий, начать серьезный политический процесс и, наконец, положить конец этому кошмару", - сказал Пан Ги Мун.

В Нью-Йорке в эти минуты проходит закрытое совещание Совета Безопасности с участием специального посланника генсека по Сирии Стаффана де Мистуры. Он доложит членам СБ о результатах состоявшейся в Вене в конце октября встрече и проинформирует о ходе подготовки к следующим консультациями, которые пройдут в австрийской столице в ближайшие дни. Ожидается, что члены СБ ООН могут обменяться мнениями по поводу предложений РФ, касающихся проведения политического процесса в Сирии.