О нас

Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Израиль и Иран приложить максимум усилий для предотвращения региональной войны, а также выступает за прекращение всех военных действий.
Другие страны
26 октября 2024 г. 20:23
Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Израиль и Иран приложить максимум усилий для предотвращения региональной войны, а также выступает за прекращение всех военных действий.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь настоятельно повторяет свой призыв ко всем сторонам прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане, и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить полномасштабную региональную войну и вернуться на путь дипломатии", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqdə bütün hərbi əməliyyatlara son qoymağa çağırıb

Другие новости из категории

Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей
Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей
26 октября 2024 г. 20:39
Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов
Экзитполы: Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах с 56,1% голосов
26 октября 2024 г. 20:25
При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек
При жесткой посадке Ми-2 в Кировской области РФ погибли трое человек
26 октября 2024 г. 20:09
Иран заявил, что не оставит без ответа атаку Израиля
Иран заявил, что не оставит без ответа атаку Израиля
26 октября 2024 г. 19:25
Катар выразил обеспокоенность возможными последствиями ударов Израиля по Ирану
Катар выразил обеспокоенность возможными последствиями ударов Израиля по Ирану
26 октября 2024 г. 19:06
Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине
Rheinmetall запустил первый оборонный завод в Украине
26 октября 2024 г. 18:34
Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию
Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию
26 октября 2024 г. 18:12
ЕС призвал стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
ЕС призвал стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности
26 октября 2024 г. 17:47
В Ливане при израильском ударе по центру спасения погиб парамедик
В Ливане при израильском ударе по центру спасения погиб парамедик
26 октября 2024 г. 17:18
Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
Швеция выделяет более 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
26 октября 2024 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi