Генсек ООН призвал прекратить все военные действия на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Израиль и Иран приложить максимум усилий для предотвращения региональной войны, а также выступает за прекращение всех военных действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Израиль и Иран приложить максимум усилий для предотвращения региональной войны, а также выступает за прекращение всех военных действий.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь настоятельно повторяет свой призыв ко всем сторонам прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане, и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить полномасштабную региональную войну и вернуться на путь дипломатии", - отметил он.