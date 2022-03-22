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Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Украине

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить специальную военную операцию в Украине и немедленно начать переговоры. Генсек выразил мнение, что сегодня можно наблюдать некоторые элементы прогресса по ряду ключевых вопросов.
Другие страны
22 марта 2022 г. 19:34
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Украине
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить специальную военную операцию в Украине и немедленно начать переговоры. Генсек выразил мнение, что сегодня можно наблюдать некоторые элементы прогресса по ряду ключевых вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия – сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам", – сказал Гутерриш.

Генсек ООН указал, что рано или поздно противостояние переместится с поля боя за стол переговоров.

"Эту войну невозможно выиграть", – сказал генсек.

Он также назвал боевые действия непростительными и бессмысленными с военной точки зрения.

"По любым меркам – даже по самому проницательному расчету – пора прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора положить конец этой ужасной абсурдной войне", – добавил он.

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