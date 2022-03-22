Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить специальную военную операцию в Украине и немедленно начать переговоры. Генсек выразил мнение, что сегодня можно наблюдать некоторые элементы прогресса по ряду ключевых вопросов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал остановить специальную военную операцию в Украине и немедленно начать переговоры. Генсек выразил мнение, что сегодня можно наблюдать некоторые элементы прогресса по ряду ключевых вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости .

"На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия – сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам", – сказал Гутерриш.

Генсек ООН указал, что рано или поздно противостояние переместится с поля боя за стол переговоров.

"Эту войну невозможно выиграть", – сказал генсек.

Он также назвал боевые действия непростительными и бессмысленными с военной точки зрения.

"По любым меркам – даже по самому проницательному расчету – пора прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора положить конец этой ужасной абсурдной войне", – добавил он.