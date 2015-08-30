Генсек ООН призвал подписать договор о запрете ядерных испытаний

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Международный день действий против ядерных испытаний, призвал оставшиеся страны подписать соглашение о запрещении ядерных испытаний, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН в распространенном субботу обращении, подчеркнул, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "является основой для устранения ядерного оружия". Он отметил, что спустя почти 20 лет после принятия договора, он все еще не вступил в силу.

Договор был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, в том числе Россия, Великобритания и Франция, ратифицировали ДВЗЯИ.

"Я приветствую добровольный мораторий на проведение испытаний, введенный ядерными державами. В то же время я подчеркиваю, что это не может заменить заключенного правового соглашения", — говорится в заявлении Пан Ги Муна.

В этой связи, он вновь обратился к "оставшимся государствам подписать и ратифицировавшим ДВЗЯИ, особенно к восьми (странам — ред.), чья подпись необходима для того, чтобы договор вступил в силу".