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Генсек ООН призвал отменить запрет на образование для женщин в Афганистане

Генсек ООН призвал отменить запрет на образование для женщин в Афганистане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с решением захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" ввести запрет для женщин на посещение вузов и средних и старших классов школ и призвал отменить эту практику.
Другие страны
24 января 2023 г. 09:58
Генсек ООН призвал отменить запрет на образование для женщин в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с решением захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" ввести запрет для женщин на посещение вузов и средних и старших классов школ и призвал отменить эту практику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Twitter.

"Время положить конец всем дискриминационным законам и практикам, которые создают преграды возможности получить образование. Я призываю "Талибан" отменить возмутительный и губительный запрет на доступ к среднему и высшему образованию для девочек и женщин в Афганистане", - отметил он.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, сторонники движения "Талибан" начали вводить различные, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве "соответствующей исламской среды". В частности, они ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, а также обязали женщин-телеведущих носить хиджабы.

Кроме того, занятия в афганских вузах и школах после прихода талибов к власти были приостановлены: младшие классы возобновили свою работу более чем через год, 19 сентября 2022 года. Однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. В марте министерство образования во временном правительстве талибов запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.

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