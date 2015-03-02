Генсек ООН призвал объединить усилия для предотвращения нарушений прав человека в мире

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Международное сообщество должно объединить усилия для предотвращения множественных нарушений прав человека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на открытии 28 сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"У ООН есть мандат и механизмы для того, чтобы действовать превентивно. Но наиболее важным препятствием на пути этих средств является отсутствие политического консенсуса среди государств-членов", - заявил Пан Ги Мун.

По его словам, "мир стоит перед лицом серьезных нарушений прав человека от дискриминации и неравенства до угнетения и насильственного экстремизма". В частности, генсек упомянул конфликт в Сирии, в качестве примера ситуации, где усилия ООН по предотвращению нарушений прав человека "могли бы позволить избежать человеческую и политическую катастрофу".

Пан Ги Мун подчеркнул, что целью мирового сообщества должно стать противодействие дальнейшим нарушениям прав человека в мире.