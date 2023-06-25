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Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить дальнейшей напряженности в России.
Другие страны
25 июня 2023 г. 23:07
Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить дальнейшей напряженности в России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу генсека.

Отмечается, что Гутерриш с беспокойством следил за ситуацией вокруг попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в России.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следил за развитием событий в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Гутерриш осведомлен о мерах по снижению напряженности. Также генсек ООН призвал все вовлеченные стороны действовать ответственно и избегать дальнейшей напряженности.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники в ООН сообщила, что ситуация в России пока не будет рассматриваться на уровне организации. Как заявили в канцелярии генерального секретаря ООН и подтвердили все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая США и Россию, всемирная организация пока не будет заниматься произошедшим в России.

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