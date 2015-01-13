Генсек ООН призвал не допустить актов возмездия в отношении мусульман

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал парижский марш в память о жертвах террористических нападений во Франции. Как сообщает Report, в заявлении, с которым выступил пресс-секретарь ООН, подчеркивается, что Пан Ги Мун самым серьезным образом привержен делу противостояния экстремизму, борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации и защите прав на свободу слова и выражения мнения.

Генеральный секретарь ООН призвал не прибегать к возмездию против мусульман в связи с событиями в Париже. "Проявления такого необоснованного предубеждения были бы только на руку террористам и привели бы к росту актов насилия", — заявил Пан Ги Мун.

Глава ООН призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе с международным терроризмом во всех его формах.

11 января в Париже французы и гости из разных стран мира приняли участие в марше против терроризма.

Сообщается, что в нем приняли участие около 3 млн. человек.