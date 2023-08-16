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Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ для борьбы с группировками

Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ для борьбы с группировками Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране.
Другие страны
16 августа 2023 г. 15:22
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ для борьбы с группировками

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на письмо генсека в Совбез ООН.

Для решения проблемы безопасности в Гаити, по мнению генсека ООН, необходимо, чтобы международное сообщество направило в страну "полицейский спецназ и подразделения военной поддержки".

Отмечается, что генсек ООН приветствовал предложение Кении возглавить международные силы в Гаити, а также новые обещания о поддержке со стороны Багамских островов и Ямайки.

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Версия на английском языке UN chief urges deployment of police special forces to combat gangs in Haiti

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