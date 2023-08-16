Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ для борьбы с группировками

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на письмо генсека в Совбез ООН.

Для решения проблемы безопасности в Гаити, по мнению генсека ООН, необходимо, чтобы международное сообщество направило в страну "полицейский спецназ и подразделения военной поддержки".

Отмечается, что генсек ООН приветствовал предложение Кении возглавить международные силы в Гаити, а также новые обещания о поддержке со стороны Багамских островов и Ямайки.