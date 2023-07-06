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Генсек ООН призвал направить в Гаити многонациональную миссию по содействию безопасности

Генсек ООН призвал направить в Гаити многонациональную миссию по содействию безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны СБ ООН и других потенциальных участников направить в Гаити миссию по содействию безопасности, не связанную с ООН.
Другие страны
6 июля 2023 г. 21:00
Генсек ООН призвал направить в Гаити многонациональную миссию по содействию безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны СБ ООН и других потенциальных участников направить в Гаити миссию по содействию безопасности, не связанную с ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю членов Совета Безопасности и все потенциально заинтересованные страны действовать прямо сейчас и создать условия для размещения многонациональных сил для помощи национальной полиции Гаити", - сказал он.

"Повторю: мы призываем не к военной или политической миссии ООН, а к сильной миссии по обеспечению безопасности, направленной странами-членами, которая будет сотрудничать с национальной полицией в деле разгрома банд и восстановления безопасности", - подчеркнул Гутерриш.

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