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Генсек ООН призвал Москву и Киев к снижению напряженности на фоне инцидента на ЗАЭС

Генсек ООН призвал Москву и Киев к снижению напряженности на фоне инцидента на ЗАЭС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к снижению напряженности на фоне последнего инцидента на Запорожской АЭС и боев в Курской области РФ.
Другие страны
12 августа 2024 г. 21:39
Генсек ООН призвал Москву и Киев к снижению напряженности на фоне инцидента на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к снижению напряженности на фоне последнего инцидента на Запорожской АЭС и боев в Курской области РФ.

Как сообщает американское бюро Report, позицию генсека на брифинге озвучил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН призывает положить конец продолжающейся напряженности между Украиной и Россией. Любые боевые действия на новых территориях рискуют привести к опасной эскалации, и мы против этого", - отметил Ф.Хак.

По его словам, ООН продолжает внимательно следить за очередным витком эскалации между двумя странами.

"Нам известно о нападениях на границе Украины и России. Мы обеспокоены ситуацией и призываем стороны к ответственности. Что касается атак на Запорожскую АЭС, этим вопросом занимается генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси", - добавил Фархан Хак.

Отметим, что 11 августа над Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, наблюдался густой дым. Украинская и российская стороны обвинили друг друга в провокации.

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