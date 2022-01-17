Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш в видеообращении.

Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.

Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.

"Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии", - отметил он.