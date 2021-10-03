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Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца

Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил подрыв миротворцев на самодельном взрывном устройстве в Мали и призвал местные власти приложить все усилия для поимки ответственных за преступление.
Другие страны
3 октября 2021 г. 08:34
Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил подрыв миротворцев на самодельном взрывном устройстве в Мали и призвал местные власти приложить все усилия для поимки ответственных за преступление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь напомнил, что нападения на миротворцев ООН могут расцениваться международным правом как военные преступления. Он призвал малийские власти приложить все усилия для установления личностей преступников, чтобы их можно было незамедлительно привлечь к правосудию", - привел Дюжаррик слова генсека.

Гутерреш также выразил соболезнования семье погибшего миротворца и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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