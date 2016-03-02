Генсек ООН призвал КНДР соблюдать принятую СБ резолюцию

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал КНДР выполнять требования принятой Советом Безопасности ООН резолюции №2270, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Единогласные действия Совета Безопасности ООН посылают ясный сигнал, что КНДР должна вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств. Генеральный секретарь призывает КНДР соблюдать резолюцию и призвал все государства-члены обеспечить ее выполнение", - говорится в заявлении пресс-службы ООН.