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    Генсек ООН призвал КНДР соблюдать принятую СБ резолюцию

    Пан Ги Мун также призвал все государства-члены обеспечить выполнение принятой резолюции

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал КНДР выполнять требования принятой Советом Безопасности ООН резолюции №2270, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Единогласные действия Совета Безопасности ООН посылают ясный сигнал, что КНДР должна вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств. Генеральный секретарь призывает КНДР соблюдать резолюцию и призвал все государства-члены обеспечить ее выполнение", - говорится в заявлении пресс-службы ООН.

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