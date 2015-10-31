Генсек ООН призвал к тщательному расследованию авиакатастрофы в Египте

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун призвал к тщательному расследованию крушения российского самолета в Египте, об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве в субботу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я видел заявления о том, что ответственность за это несет ИГИЛ. Кто бы ни сделал это, это совершенно неприемлемое преступление. И я осуждаю самым твёрдым образом такое жестокое преступление, совершённое против этой авиалинии и стольких пассажиров. Это совершенно неприемлемо и должно быть тщательно расследовано", — сказал он, комментируя заявления о том, что самолет мог быть сбит террористами.

Пан Ги Мун также выразил глубокие соболезнования России и семьям погибших.

Ранее глава Минтранса РФ назвал недостоверной распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что российский пассажирский самолет потерпел катастрофу в Египте в результате того, что был сбит зенитной ракетой якобы выпущенной террористами.