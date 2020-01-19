Генсек ООН призвал к срочному предотвращению гражданской войны в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта заявил, что настало время принять срочные меры по предотвращению полномасштабной гражданской войны в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, генсек констатировал риск эскалации во всем регионе и объяснил, что настало время для "незамедлительных и решительных действий".

"Мы повторяем наш призыв ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, сделать всё, чтобы поддержать эффективное прекращение военных действий и заставить оружие умолкнуть", — заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что "непрекращающиеся, грубые нарушения введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия" должны быть прекращены, и призвал ливийские стороны "вести добросовестный диалог" по политическим, военным и экономическим вопросам.

"Со своей стороны я обещаю, что ООН полностью поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", — подытожил генсек.