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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
Другие страны
21 октября 2023 г. 14:30
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Призываю к прекращению огня и освобождению заложников", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что "необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств".

"Необходимо применить международное гуманитарное право и защитить гражданское население сектора Газа", - заявил Гутерриш. Он призвал положить конец "нападениям на мирных жителей, жилые дома и больницы". "Гуманитарная помощь Газе должна поступать на постоянной основе", - подчеркнул генсек ООН.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

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