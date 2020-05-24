​Генсек ООН призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявление правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" трехдневного прекращения огня в связи с праздником разговенья Ид аль-Фитр (Рамазан-байрам).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует объявление правительством Афганистана и "Талибаном" (трехдневного) прекращения огня, это даст возможность афганскому народу отпраздновать Ид аль-Фитр в мирных условиях", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Гутерриш также призвал все стороны воспользоваться появившейся возможностью и присоединиться к мирному процессу в республике. "Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане", - подчеркивается в заявлении. Генсек также подтвердил неизменную приверженность ООН поддержке народа и правительства Афганистана в этом отношении.