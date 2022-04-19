Генсек ООН призвал к гуманитарной паузе в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к гуманитарному перемирию в Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к гуманитарному перемирию в Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья, 24 апреля, чтобы обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров", - сказал он.

ООН готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия в Украине, сообщил Гутерриш.