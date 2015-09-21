Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня в День мира

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН в День мира призвал к глобальному прекращению огня, оговорившись, что это вряд ли случится за один день.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в 9 утра Пан Ги Мун ударил в Колокол мира на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, призвав "все стороны соблюдать глобальный режим прекращения огня". "Это может не произойти сегодня, но так же уверенно, как звонит колокол при ударе по нему, мы продолжим бить в эту точку и настаивать на мире, - сказал Пан Ги Мун в понедельник. - Все мы нацелены работать ради мира. По всему миру люди берегут эту надежду в своих сердцах".

Председатель открывшейся 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт в этот день особое внимание уделил кризису с беженцами. По его словам, международное сообщество имеет четкие обязательства перед теми, кто ищет убежища от конфликтов и насилия. "Это всеобщий кризис, и он требует всеобщего решения. Богатые страны должны или принять беженцев, или выделить больше средств для их поддержки", - говорится в заявлении ко Дню мира.

На церемонии присутствовал американский актер Майкл Дуглас, являющийся одним из посланников мира ООН, а также персонал Всемирной организации. Международный день мира отмечается 21 сентября. Для увековечения и укрепления идеалов мира среди всех народов Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1981 году объявила день открытия своей очередной сессии Международным днем мира.