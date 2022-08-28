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Генсек ООН призвал к деэскалации напряженности в Триполи

Генсек ООН призвал к деэскалации напряженности в Триполи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к деэскалации напряженности в столице Ливии Триполи и решению конфликта путем диалога.
Другие страны
28 августа 2022 г. 20:21
Генсек ООН призвал к деэскалации напряженности в Триполи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к деэскалации напряженности в столице Ливии Триполи и решению конфликта путем диалога.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности в Триполи, которая привела к гибели мирных граждан и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По его словам, Гутерриш призывает стороны к прекращению огня и началу диалога.

Отмечается, что ООН готова оказать всевозможную поддержку сторонам в Ливии для достижения политического урегулирования.

Вооруженные столкновения в Триполи начались вечером 26 августа между силами, поддерживающими главу Правительства национального единства Абдулхамида Дибейбе и Фатхи Башагу, который был избран премьер-министром Палатой представителей в Тобруке.

Из-за обострения конфликта министерство образования Ливии объявило об отмене выпускных экзаменов в средних школах, а ливийская авиакомпания "Libyan Wings" приостановила полеты в Турцию и Тунис.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Ливии, число жертв столкновений в Триполи увеличилось до 23, а число раненых - до 140 человек.

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