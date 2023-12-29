Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта в секторе Газа и призывает все стороны предпринять срочные шаги для деэскалации в регионе.
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Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность дальнейшим разрастанием конфликта, который может иметь разрушительные последствия для всего региона.
"Генеральный секретарь вновь призывает всех членов международного сообщества сделать все возможное и использовать влияние на соответствующие стороны для предотвращения эскалации ситуации в регионе. - говорится в сообщении. - Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе, а также немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.