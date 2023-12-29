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Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта в секторе Газа и призывает все стороны предпринять срочные шаги для деэскалации напряженности в регионе.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 22:40
Генсек ООН призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта в секторе Газа и призывает все стороны предпринять срочные шаги для деэскалации в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его офисом.

Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность дальнейшим разрастанием конфликта, который может иметь разрушительные последствия для всего региона.

"Генеральный секретарь вновь призывает всех членов международного сообщества сделать все возможное и использовать влияние на соответствующие стороны для предотвращения эскалации ситуации в регионе. - говорится в сообщении. - Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе, а также немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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