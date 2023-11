Генсек ООН призвал к борьбе с насилием в отношении женщин

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал к борьбе с насилием в отношении женщин для обеспечения устойчивого развития в обществе.

Как передает Report, об этом глава организации написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Насилие в отношении женщин является ужасающим нарушением прав человека, которое приводит к кризису общественного здравоохранения и создает препятствия на пути устойчивого развития. Давайте построим мир, который откажется терпеть насилие в отношении женщин где угодно, в любой форме, раз и навсегда", - написал он.

Violence against women is a horrific violation of human rights, a public health crisis, and a major obstacle to sustainable development.



Let’s build a world that refuses to tolerate violence against women anywhere, in any form, once and for all.