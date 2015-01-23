Генсек ООН призвал йеменцев проявить сдержанность после отставки президента страны

BAKI. 23 yanvar. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к жителям Йемена с призывом "проявить максимальную сдержанность" после отставки президента и правительства страны. В распространенном в четверг заявлении административный глава организации сообщил, что его специальный советник Джамаль Беномар ведет консультации по поиску путей урегулирования внутриполитического кризиса.

"Генеральный секретарь серьезно озабочен развитием событий в Йемене, где подали в отставку президент Абд Раббу Мансур Хади и премьер-министр Халид Махфуз Бахах. В это неспокойное время, постигшее страну, генеральный секретарь призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и поддерживать мир и стабильность", - говорится в коммюнике, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пан Ги Мун настоял на том, чтобы йеменские политические силы "в полной мере взаимодействовали" с его эмиссаром, который в настоящий момент находится в Сане. "Беномар проводит интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы найти выход из нынешнего кризиса", - отметили в ООН.

Сообщения об отставке президента и правительства Йемена поступили в четверг - на следующий день после достижения соглашения между главой государства и хоуситами (шиитские мятежники, сторонники движения "Ансар Аллах").