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Генсек ООН призвал Израиль отказаться от аннексии палестинских земель

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу

Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества", - сказал Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я призываю правительство Израиля отказаться от планов по аннексии", - добавил он. "Если аннексия будет воплощена в жизнь, она станет серьезнейшим нарушением международного права, нанесет тяжелый урон перспективам двугосударственного решения и подорвет возможности для возобновления переговоров", - предупредил Гутерреш.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. 

Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

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