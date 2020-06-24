Генсек ООН призвал Израиль отказаться от аннексии палестинских земель

Антониу Гутерреш https://report.az/storage/news/b75c9d162d56834bd4d0bbfec4e220b6/1f7aaf46-64fa-471a-b0cc-d82f78abfcb8_292.jpg

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества", - сказал Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я призываю правительство Израиля отказаться от планов по аннексии", - добавил он. "Если аннексия будет воплощена в жизнь, она станет серьезнейшим нарушением международного права, нанесет тяжелый урон перспективам двугосударственного решения и подорвет возможности для возобновления переговоров", - предупредил Гутерреш.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет.

Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.