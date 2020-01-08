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Генсек ООН призвал избежать войны в Персидском заливе

Генсек ООН призвал избежать войны в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами, - сказал он. - Это наш общий долг - предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе, которой мир не может себе позволить".

Он повторил озвученный в понедельник призыв ко всем сторонам к максимальной сдержанности. "Мы не должны забывать ужасных мучений, которые несет людям война", - говорится в заявлении.

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