Генсек ООН призвал избегать эскалации конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня на востоке страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель административного главы международного сообщества Стефан Дюжаррик.

"Генсек со своей стороны вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации", - сказал Дюжаррик. "Он также заверил в поддержке усилий, направленных на полное выполнение минских договоренностей в рамках "нормандского формата", - добавил представитель генсека.

Также, как отметил Дюжаррик, глава ООН обсудил с украинским лидером борьбу с пандемией коронавируса.