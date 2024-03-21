Генсек ООН призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов

В конфликтах в Украине и секторе Газа международное сообщество должно придерживаться принципов, соответствующих Уставу ООН и международному гуманитарному праву, а также избегать двойных стандартов.

В конфликтах в Украине и секторе Газа международное сообщество должно придерживаться принципов, соответствующих Уставу ООН и международному гуманитарному праву, а также избегать двойных стандартов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Он отметил, что осуждать следует как террористическую атаку ХАМАС 7 октября, так и беспрецедентное число жертв в Газе.

"Мы должны придерживаться принципов как на Украине, так и в Газе, без двойных стандартов", — сказал Гутерриш.

Также он поблагодарил Евросоюз за тесное сотрудничество с ООН по глобальным вызовам.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.