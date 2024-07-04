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Генсек ООН призвал избегать дальнейшей фрагментации в международной политике

Генсек ООН призвал избегать дальнейшей фрагментации в международной политике Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал избегать дальнейшей фрагментации в мировой политике и гарантировать сохранение глобальной экономики, единого интернет-пространства и общих стандартов в области технологий искусственного интеллекта.
Другие страны
4 июля 2024 г. 16:26
Генсек ООН призвал избегать дальнейшей фрагментации в международной политике

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал избегать дальнейшей фрагментации в мировой политике и гарантировать сохранение глобальной экономики, единого интернет-пространства и общих стандартов в области технологий искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Неспособность государств объединиться, чтобы найти решения для общих вызовов отражает глубокую несостоятельность нашего мира. Становление многостороннего подхода в мировой политике запаздывает. И мы должны избежать любой ценой риска дальнейшей фрагментации. Нам нужна одна глобальная экономика, один мировой рынок, единая всемирная сеть интернет и общие стандарты для искусственного интеллекта и схожих технологий", - заявил Гутерриш.

По его словам, международные институты и принципы международного регулирования "от Совета безопасности [ООН] до Бреттон-Вудской системы устарели и не отвечают требованиям времени".

Генсек ООН напомнил, что их создавали после Второй мировой войны, "когда мир другим и многие страны, которые существуют сегодня, еще не были свободны от колониализма". "Саммит будущего [ООН] в сентябре станет эпохальной возможностью для обновления. На саммите будет обсуждаться коренное реформирование международной финансовой инфраструктуры, чтобы она больше отвечала реалиям современного мира и справлялась с современными вызовами ради блага развивающихся стран", - сказал Гутерриш. Он подчеркнул, что это позволит миру развиваться "сообща, на основе Устава ООН и международного права".

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