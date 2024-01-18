Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран и Пакистан проявлять сдержанность во избежание дальнейшего обострения ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран и Пакистан проявлять сдержанность во избежание дальнейшего обострения ситуации.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен недавним обменом ударов между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, повлекли жертвы с обеих сторон. Он настоятельно призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Гутерриш убежден, что "все проблемы в сфере безопасности" между Ираном и Пакистаном должны решаться "мирными средствами, путем диалога и сотрудничества в соответствии с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений".