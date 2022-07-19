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Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия

Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия Мировое сообщество должно ежегодно перенаправлять 500 млрд долларов США, задействованных в финансировании вредных производств, на обеспечение биоразнообразия.
Другие страны
19 июля 2022 г. 20:45
Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия

Мировое сообщество должно ежегодно перенаправлять 500 млрд долларов США, задействованных в финансировании вредных производств, на обеспечение биоразнообразия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам заседания Генеральной Ассамблеи всемирной организации, посвященного сохранению природы.

"Нам необходимо устранить пробел в финансировании биоразнообразия в $700 млрд в год к 2030 году, - сказал Гутерриш. - Мы должны изымать 500 млрд долларов США, направляемых ежегодно на субсидии вредных [производств] и перенаправить их на стимулирование связанной с биоразнообразием деятельности".

"Мы должны защитить и увеличить вклад природы в жизнь людей, - отметил генсекретарь. - Это включает предоставление жизненно важных преимуществ наиболее уязвимым сообществам и укрепление потенциала природы защищать сообщества от экстремальных погодных явлений".

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