Генсек ООН призвал ежегодно выделять 500 млрд долларов на обеспечение биоразнообразия

Мировое сообщество должно ежегодно перенаправлять 500 млрд долларов США, задействованных в финансировании вредных производств, на обеспечение биоразнообразия.

Мировое сообщество должно ежегодно перенаправлять 500 млрд долларов США, задействованных в финансировании вредных производств, на обеспечение биоразнообразия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам заседания Генеральной Ассамблеи всемирной организации, посвященного сохранению природы.

"Нам необходимо устранить пробел в финансировании биоразнообразия в $700 млрд в год к 2030 году, - сказал Гутерриш. - Мы должны изымать 500 млрд долларов США, направляемых ежегодно на субсидии вредных [производств] и перенаправить их на стимулирование связанной с биоразнообразием деятельности".

"Мы должны защитить и увеличить вклад природы в жизнь людей, - отметил генсекретарь. - Это включает предоставление жизненно важных преимуществ наиболее уязвимым сообществам и укрепление потенциала природы защищать сообщества от экстремальных погодных явлений".