Генсек ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта "отойти от края пропасти"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Стороны палестино-израильского конфликта должны оказать сопротивление экстремистские силам и начать поступательное движение к миру. Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, зачитанном и.о. директора Информационного центра организации в Москве Юрием Шишаевым на торжественном вечере по случаю Международного Дня солидарности с палестинским народом.

"Меня глубоко тревожит положение в Иерусалиме и на Западном берегу, - отметил Пан Ги Мун. - экстремисты с обеих сторон диктуют свою повестку дня".

Генсек призвал все стороны "оказать сопротивление этим силам, проявлять сдержанность, уважать статус-кво в этих святых местах".

"В этот Международный День солидарности призываю обе стороны отойти от края пропасти, - говорится в послании Пан Ги Муна. - Безумная вакханалия разрушения должна прекратиться. Надо начать поступательное движение к миру".

"Я неоднократно осуждал израильскую поселенческую деятельность на Западном берегу, в том числе в оккупированном Восточном Иерусалиме, - напомнил он. - Этому конфликту удастся положить конец только путем достижения справедливого политического урегулирования, основанного на выполнении резолюций Организации объединенных наций, в частности, в результате переговоров".

У израильского и палестинского народа "общая судьба на общей земле". "Один народ никогда не сотрет с лица земли другой народ, - уверен генсек ООН. - Но меня очень пугает, что люди в этом регионе теряют всякое чувство взаимосвязи, сочувствие, способность всем вмести понять, что мы - люди с одной судьбой".