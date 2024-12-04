Генсек ООН приветствует отмену военного положения в Южной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует отмену военного положения в Южной Корее и продолжает пристально следить за ситуацией в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует отмену военного положения в Южной Корее и продолжает пристально следить за ситуацией в стране.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует отмену военного положения в Республике Корея и продолжает пристально следить за ситуацией", - сказал он.

Напомним, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении военного положения. Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену. Позднее, после того, как лидер страны пообещал отменить свое решение, кабинет министров поддержал его. Все это произошло менее чем за шесть часов. Военное положение не вводилось в Южной Корее 45 лет.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента Республики Корея. Голосование ожидается в ближайшие дни.