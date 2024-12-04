О нас

Генсек ООН приветствует отмену военного положения в Южной Корее

Генсек ООН приветствует отмену военного положения в Южной Корее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует отмену военного положения в Южной Корее и продолжает пристально следить за ситуацией в стране.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 22:57
Генсек ООН приветствует отмену военного положения в Южной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует отмену военного положения в Южной Корее и продолжает пристально следить за ситуацией в стране.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует отмену военного положения в Республике Корея и продолжает пристально следить за ситуацией", - сказал он.

Напомним, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении военного положения. Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену. Позднее, после того, как лидер страны пообещал отменить свое решение, кабинет министров поддержал его. Все это произошло менее чем за шесть часов. Военное положение не вводилось в Южной Корее 45 лет.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента Республики Корея. Голосование ожидается в ближайшие дни.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi